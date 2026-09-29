Avvertimento della Corea del Nord agli Stati Uniti riguardo alla costruzione di un sottomarino nucleare

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il ministero degli Affari esteri della Corea del Nord ha annunciato che l'accordo degli Stati Uniti per la costruzione del primo sottomarino nucleare in Corea del Sud è considerato uno sviluppo pericoloso che alimenta l'instabilità politica e militare nella regione dell'Asia e del Pacifico.

Questo ministero ha sottolineato che l'accordo degli Stati Uniti è un altro segno della diffusione della tecnologia nucleare da parte di questo paese attraverso l'accordo AUKUS, e gli Stati Uniti perseguono una politica di militarizzazione nucleare estrema che ha portato al collasso del sistema nucleare internazionale.

La Corea del Sud cerca di presentare il suo sottomarino a metà degli anni 2030 nel quadro dei programmi di questo paese per affrontare la Corea del Nord.

L'accordo sulla costruzione del sottomarino nucleare della Corea del Sud con gli Stati Uniti è stato raggiunto nel quadro dell'accordo commerciale firmato tra le due parti nel corso dell'anno scorso.