Avvertimento di Mohsen Rezaei agli Emirati Arabi Uniti: ospitare il macellaio di Gaza non avrà conseguenze positive

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohsen Rezaei ha scritto sui social media: Così come ospitare le basi militari americane non vi ha portato sicurezza, ospitare il «macellaio di Gaza» non avrà conseguenze positive. Imparate dalla guerra recente, smettete di iniziare la guerra e astenetevi dal formulare affermazioni infondate sulle isole iraniane.