Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Mohsen Rezaei ha scritto sui social media: Così come ospitare le basi militari americane non vi ha portato sicurezza, ospitare il «macellaio di Gaza» non avrà conseguenze positive. Imparate dalla guerra recente, smettete di iniziare la guerra e astenetevi dal formulare affermazioni infondate sulle isole iraniane.
Avvertimento di Mohsen Rezaei agli Emirati Arabi Uniti: ospitare il macellaio di Gaza non avrà conseguenze positive
30 settembre 2026 - 18:58
Codice notizia: 1872171
Source: ABNA24
Il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, avvertendo gli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: ospitare il macellaio di Gaza non avrà conseguenze positive.
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