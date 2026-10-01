Rezazadeh: Sono state prese le decisioni necessarie per proteggere le strutture nucleari del paese

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Yaqub Rezazadeh, nella duecentoquattordicesima notte dell'adunata del popolo di Salmas a sostegno delle forze armate e di fedeltà al Guida della Rivoluzione, riferendosi all'esperienza di otto anni di difesa sacra, ha dichiarato: Nel 1359 (1980), il regime baathista iracheno, con il sostegno delle potenze straniere, attaccò la Repubblica islamica dell'Iran, ma la nazione iraniana, con la resistenza e l'accompagnamento delle forze armate, si oppose al nemico e non permise che i loro obiettivi si realizzassero.

Ha aggiunto: Anche oggi l'America e il regime sionista si oppongono alla nazione iraniana, ma le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran, disponendo di capacità difensive e dell'esperienza degli anni passati, hanno la preparazione necessaria per affrontare qualsiasi minaccia.

Il membro del direttivo della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento ha continuato: Nei recenti incontri dei membri della Commissione per la sicurezza nazionale con i responsabili del Ministero dell'Informazione e i comandanti delle forze armate, dell'esercito, dei Guardiani della Rivoluzione e del quartier generale Hamza Sayyid al-Shuhada (pace su di lui), è stata sottolineata la preparazione delle forze armate e la continuazione del confronto con le minacce del nemico.

Rezazadeh, riferendosi alle dichiarazioni del portavoce dei Guardiani della Rivoluzione sulla preparazione delle attrezzature e delle capacità difensive del paese, ha dichiarato: Le forze armate della Repubblica islamica dell'Iran dispongono di capacità e attrezzature varie; una parte di queste capacità finora non è stata utilizzata, e in caso di qualsiasi nuova aggressione, in base alle circostanze, saranno utilizzate le capacità difensive del paese.

Il membro del direttivo della Commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Parlamento ha inoltre dichiarato: La Repubblica islamica dell'Iran nel campo della sicurezza nazionale non permetterà che gli interessi e la sicurezza del paese siano influenzati da minacce esterne, e le forze navali dell'esercito e dei Guardiani della Rivoluzione sono presenti nelle regioni strategiche del paese con piena preparazione.

Rezazadeh in un'altra parte del suo discorso, riferendosi agli sviluppi nel campo nucleare, ha dichiarato: La preservazione dei risultati nucleari e la continuazione delle attività nucleari pacifiche della Repubblica islamica dell'Iran sono tra i temi sottolineati dal paese, e sono state prese le decisioni necessarie per proteggere i centri e gli impianti nucleari.