Reazione di Araghchi alle accuse infondate del Primo Ministro britannico

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri del nostro paese, nel suo account su uno dei social network e in reazione alle accuse infondate del Primo Ministro britannico, ha scritto: Il Primo Ministro britannico dice che il suo governo «può confermare che crede che l'Iran abbia avuto un ruolo nell'incidente della base aerea di Fairford della Royal Air Force britannica.»!

Ha aggiunto: Il fatto che abbiate liberato coloro che, secondo le vostre parole, erano terroristi e servivano governi stranieri, dice tutto.

Araghchi ha sottolineato: State cercando il colpevole nel posto sbagliato.