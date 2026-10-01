Baghdad: La fine della missione della coalizione non significa la fine della cooperazione con i paesi amici

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il Ministero degli Affari Esteri iracheno in una dichiarazione ha annunciato: La fine ufficiale della missione della coalizione internazionale in questo paese non significa la fine della cooperazione di Baghdad con i paesi amici, e la cooperazione in materia di sicurezza continuerà sulla base degli interessi comuni e del rispetto reciproco della sovranità nazionale.

Il Ministero degli Affari Esteri iracheno ha aggiunto: La fine della missione della coalizione internazionale è l'inizio di una nuova fase per l'Iraq, in cui Baghdad assume la responsabilità di garantire la propria sicurezza e stabilità.

Secondo questa dichiarazione, la cooperazione in materia di sicurezza con i paesi amici continuerà in settori quali la formazione e il rafforzamento delle capacità, e questa cooperazione contribuirà a rafforzare la sicurezza e la stabilità e a sostenere gli sforzi per combattere il terrorismo.

Sottolineatura di «al-Zaidi» sulla necessità di iniziare una nuova fase in Iraq

«Ali al-Zaidi», Primo Ministro iracheno, ha sottolineato la necessità di iniziare una nuova fase in questo paese e di porre fine alla trasformazione dell'Iraq in un'arena per i conflitti degli altri.

Al-Zaidi ha detto: «Annunciamo un nuovo patto in cui l'Iraq, da campo di conflitti, diventi una patria che prende la propria decisione e difende la propria terra e sovranità.»

Il Primo Ministro iracheno ha aggiunto: «Gli iracheni hanno pagato un prezzo pesante dai loro anni di pazienza, e il numero di armi nel nostro paese è aumentato al punto che l'Iraq è diventato un'arena per gli altri.»

Ha inoltre espresso gratitudine all'alta autorità religiosa di Najaf per la sua posizione ferma nella difesa dell'Iraq e del popolo di questo paese.