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Araghchi: Il processo negoziale continua

9 ottobre 2026 - 22:32
Codice notizia: 1875811
Source: ABNA24
Araghchi: Il processo negoziale continua

Il ministro degli Affari esteri, dopo aver partecipato alla cerimonia commemorativa della madre del capo dell'Organizzazione per la pianificazione e il bilancio, ha dichiarato: Il processo negoziale continua e attraverso i mediatori vengono scambiati messaggi.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari esteri, dopo aver partecipato alla cerimonia commemorativa della madre del capo dell'Organizzazione per la pianificazione e il bilancio, ha dichiarato: Il processo negoziale continua e, attraverso i mediatori, vengono scambiati messaggi.

Ha dichiarato: Abbiamo presentato il nostro piano, noto come piano dei 7 giorni, e abbiamo ascoltato in risposta i punti di vista degli americani; al momento li stiamo esaminando; penso che risponderemo entro pochi giorni.

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