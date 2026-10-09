Generale di divisione Izadi: Siamo completamente pronti a difendere lo Stretto di Hormuz

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione Mostafa Izadi, vice comandante in capo del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, sottolineando la preparazione delle unità dei Guardiani della Rivoluzione Islamica nella regione del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, con preparazione al combattimento e capacità operative, perseguono la missione di custodia e difesa di questa regione strategica.

Ha aggiunto: I combattenti della base «Madinatun-Nur» sono i figli di questa terra, e nelle unità di combattimento che sono l'eredità dell'epoca della difesa sacra e degli sforzi di martiri come il martire Soleimani, il martire Kharrazi e il martire Bakri, con comandanti volitivi e combattenti preparati, sono pronti a difendere questa regione strategica.

Il generale di divisione Mostafa Izadi ha dichiarato: Questi combattenti, con volontà d'acciaio, solidi piani operativi e l'utilizzo di tattiche e tecniche avanzate, si sono preparati alla difesa decisiva di questa regione contro il nemico.

Il vice comandante in capo del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: Lo Stretto di Hormuz appartiene alla nazione iraniana, e i figli di questa terra nelle forze terrestri, nelle forze navali e nelle forze aerospaziali dei Guardiani della Rivoluzione, accanto ai loro fratelli nell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, come una sola mano, assumono il compito di custodia e difesa di questa regione.

Ha proseguito: Le visite effettuate in queste regioni mostrano che gli stessi figli dei combattenti dell'epoca della difesa sacra che hanno resistito alle potenze mondiali e hanno ottenuto una grande vittoria per la nazione iraniana, oggi continuano lo stesso percorso.

Il generale di divisione Izadi, sottolineando la preparazione dei combattenti nella regione, ha dichiarato: Lo Stretto di Hormuz oggi è in possesso e sotto il controllo dei combattenti dell'Islam, e le misure difensive e le preparazioni al combattimento in questa regione diventano giorno dopo giorno più ampie e più forti.