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Reazione di Araghchi alla dissimulazione del CENTCOM dei danni causati all'esercito americano

9 ottobre 2026 - 22:34
Codice notizia: 1875816
Source: ABNA24
Reazione di Araghchi alla dissimulazione del CENTCOM dei danni causati all'esercito americano

Il ministro degli Affari esteri del nostro paese, in reazione alla dissimulazione del CENTCOM dei danni causati all'esercito americano, ha sottolineato: Non potete ingannare le persone per sempre.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, il ministro degli Affari esteri del nostro paese, su una delle sue pagine nei social media, ha scritto: «A maggio, il servizio di ricerca del Congresso americano ha ammesso che le forze armate iraniane hanno messo fuori servizio 42 aerei militari americani. Ora questa cifra ha raggiunto 81. Il numero reale è molto più alto. Prova? Il CENTCOM non permette nemmeno a un solo senatore del Congresso di visitare e ispezionare le basi di cui afferma che la loro condizione è completamente normale. Non potete ingannare le persone per sempre.»

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