Pezeshkian e Aliyev si sono incontrati

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Massoud Pezeshkian, presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, e Ilham Aliyev, presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, si sono incontrati e hanno colloquiato a margine del vertice dei capi di Stato della Comunità degli Stati Indipendenti e del forum ambientale del Caspio in Turkmenistan

In questo incontro sono stati esaminati lo stato più recente delle relazioni bilaterali e il corso della cooperazione comune tra la Repubblica Islamica dell'Iran e la Repubblica dell'Azerbaigian. Entrambe le parti, sottolineando le buone relazioni e il buon vicinato dei due paesi, hanno evidenziato l'importanza di utilizzare le capacità esistenti per sviluppare e approfondire le relazioni bilaterali in vari settori

I presidenti dei due paesi, riferendosi anche agli accordi e ai progetti comuni, hanno sottolineato la necessità di accelerare il processo di attuazione degli accordi raggiunti, completare i progetti in corso e rafforzare i settori della cooperazione reciproca

In questo incontro è stata sottolineata la volontà comune dei due paesi di espandere e rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i settori di interesse comune, inclusi i settori economico, commerciale, di transito e regionale. Inoltre, è stata presa in considerazione la continuazione delle consultazioni e dei dialoghi costruttivi tra i funzionari dei due paesi, al fine di promuovere gli obiettivi comuni e rafforzare le relazioni amichevoli tra Teheran e Baku