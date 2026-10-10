Ghalibaf rivolgendosi a Rubio: Vi inginocchierete davanti agli iraniani

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf, in reazione alle recenti assurdità di Marco Rubio, segretario di Stato americano, sulla civiltà iraniana, ha scritto sul suo account: Nel corso della storia, noi iraniani abbiamo affrontato coloro che si proclamavano signori del mondo e cercavano di cancellare le civiltà antiche dalla pagina del tempo

Ha aggiunto: Vennero con il fuoco e la fiamma, ma se ne andarono con la polvere e l'umiliazione

Ghalibaf ha dichiarato: Coloro che cercano l'eredità di Alessandro subiranno il destino di Valeriano; vi inginocchierete