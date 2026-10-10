  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Ghalibaf rivolgendosi a Rubio: Vi inginocchierete davanti agli iraniani

10 ottobre 2026 - 22:47
Codice notizia: 1876272
Source: ABNA24
Ghalibaf rivolgendosi a Rubio: Vi inginocchierete davanti agli iraniani

Il presidente del Consiglio consultivo islamico, in reazione alle affermazioni di Marco Rubio, ha scritto: Coloro che cercano l'eredità di Alessandro subiranno il destino di Valeriano; vi inginocchierete!

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Mohammad-Bagher Ghalibaf, in reazione alle recenti assurdità di Marco Rubio, segretario di Stato americano, sulla civiltà iraniana, ha scritto sul suo account: Nel corso della storia, noi iraniani abbiamo affrontato coloro che si proclamavano signori del mondo e cercavano di cancellare le civiltà antiche dalla pagina del tempo

Ha aggiunto: Vennero con il fuoco e la fiamma, ma se ne andarono con la polvere e l'umiliazione

Ghalibaf ha dichiarato: Coloro che cercano l'eredità di Alessandro subiranno il destino di Valeriano; vi inginocchierete

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha