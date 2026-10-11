L'ordine internazionale crolla quando l'uso della forza viene normalizzato

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari esteri, sul suo account in uno dei social network, in reazione alle nuove sanzioni americane contro la Corte penale internazionale e alle minacce di smantellarla, ha scritto: Marco Rubio ha minacciato che se gli alleati dell'America non controlleranno la Corte penale internazionale, Washington la smonterà «mattone per mattone».

Ha aggiunto: per favore ricordate gli anni '30: l'ordine internazionale crolla non solo a causa dell'aggressione, ma anche quando l'uso della forza viene normalizzato e il mondo tace al riguardo.

Baghai ha continuato: bisogna chiedere all'Europa: stare al fianco di un alleato significa difendere il diritto internazionale e l'ordine normativo-istituzionale del dopoguerra, o accompagnarlo nel loro smantellamento?!

Il portavoce del Ministero degli Affari esteri ha osservato: se la legge e la giustizia vengono sacrificate per soddisfare un alleato aggressivo e tirannico, allora parlare di diritti umani e di un ordine internazionale basato su regole non sarà altro che uno slogan vuoto.