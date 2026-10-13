Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione Ahmad Vahidi, comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, dopo aver pubblicato questa immagine sul suo account in uno dei social network, ha scritto: Nessuna potenza extraregionale ha il diritto di minacciare, essere presente con intenzioni egemoniche o intervenire nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.
Il generale di divisione Vahidi: nessuna potenza extraregionale ha il diritto di intervenire nello Stretto di Hormuz
13 ottobre 2026 - 12:17
Codice notizia: 1877516
Source: ABNA24
Il generale di divisione Vahidi, comandante in capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha scritto sul suo account: «Nessuna potenza extraregionale ha il diritto di minacciare, essere presente con intenzioni egemoniche o intervenire nello Stretto di Hormuz e nel Golfo Persico.»
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