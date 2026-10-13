Il generale di divisione Safavi: la gestione dello Stretto di Hormuz è un obbligo strategico delle forze armate iraniane

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione «Seyed Yahya Safavi», assistente e consigliere supremo del comandante in capo, nella riunione scientifico-specialistica «Requisiti geografici influenti sulla strategia di difesa dello Stretto di Hormuz», illustrando l'approccio della Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: Lo Stretto di Hormuz è parte inseparabile delle nostre acque territoriali; la nostra sovranità e gestione su questa regione non è una rivendicazione politica, ma un diritto giuridico e geografico incontestabile.

Il generale di divisione Safavi ha aggiunto: L'Iran non cerca di creare tensioni; ma nell'esercizio del proprio diritto di sovranità è anche potente. Quando questo passaggio marittimo diventa un mezzo per il passaggio di equipaggiamenti militari che prendono di mira direttamente la sicurezza nazionale dell'Iran, la gestione e la limitazione del traffico non è solo un diritto, ma un obbligo strategico delle nostre forze armate.

Lo Stretto di Hormuz; un'arteria globale senza alternative

Egli ha respinto l'ipotesi del declino dell'importanza dello Stretto di Hormuz in seguito alla costruzione di oleodotti o rotte alternative e ha dichiarato: Lo Stretto di Hormuz nella rete energetica globale è un collo di bottiglia strategico, e nonostante tutti gli sforzi per creare rotte parallele, la dipendenza del mondo da questo passaggio è una dipendenza strutturale.

Il consigliere supremo del comandante in capo ha continuato: L'importanza di questo stretto nel mercato volatile del mondo di oggi è persino maggiore rispetto al passato; poiché più del 20 per cento del flusso mondiale di petrolio ed energia ruota ancora attorno a questo collo di bottiglia.

Il generale di divisione Safavi, distinguendo tra «chiusura dello stretto» e «gestione dello stretto», ha ricordato: La nostra strategia principale è la gestione intelligente dello Stretto di Hormuz contro il blocco navale degli americani contro il nostro paese e il nostro caro popolo.