Nikzad avverte i paesi della regione; l'accompagnamento degli Stati Uniti non crea sicurezza

Ali Nikzad, vicepresidente del Consiglio consultivo islamico, in un'intervista, sottolineando che i paesi della regione devono affrontare le ingerenze degli stranieri nella regione, ha dichiarato: noi cerchiamo certamente il benessere, la tranquillità e il progresso dei paesi della regione.

Ha aggiunto: anche prima della guerra era stato annunciato ai paesi della regione che se la terra, il cielo o il mare di questi paesi fossero stati usati per attaccare l'Iran forte, avrebbero ricevuto una risposta devastante.

Il vicepresidente del Consiglio consultivo islamico, criticando la messa a disposizione delle strutture e dei poteri di alcuni paesi della regione agli Stati Uniti e ad altri stranieri, ha precisato: la terra e i poteri che questi paesi hanno messo a disposizione dell'arroganza, degli Stati Uniti e di altri paesi non hanno portato loro né dignità, né sviluppo, né autorità.

Nikzad, invitando i paesi della regione e i vicini a rafforzare le relazioni e la cooperazione con la Repubblica Islamica dell'Iran, ha detto: questi paesi si avvicinino all'Iran, perché la Repubblica Islamica dell'Iran vuole per loro il bene e il buono.

Ha continuato: i paesi della regione devono, prima di indebitarsi ulteriormente nella storia davanti alla nazione iraniana e alle proprie nazioni, rivedere il loro approccio di accompagnamento degli stranieri. La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la propria legittimità e integrità territoriale e allo stesso tempo desidera che i suoi vicini vivano in sicurezza, benessere e tranquillità.

Il vicepresidente del Consiglio consultivo islamico, sottolineando che l'Iran non è mai stato l'iniziatore di una guerra, ha dichiarato: non abbiamo mai iniziato una guerra e non abbiamo attaccato nessun paese, ma non accettiamo che i paesi della regione dicano di non avere scelta, mentre hanno messo la loro terra a disposizione delle basi americane.

Nikzad, riferendosi all'attacco del nemico alla scuola di Minab, ha detto: non accettiamo che con totale sfacciataggine si alzino dalle basi stanziate in questi paesi e prendano di mira la scuola di Minab, dove non c'era nessuno tranne gli studenti, non una volta, ma due volte. Non accettiamo questo e un tale evento rimarrà nella storia dell'Iran, e non dimenticheremo quali paesi hanno accompagnato i nemici dell'Iran.