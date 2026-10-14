Cambiamento dei metodi dell'Iran per affrontare i trasgressori nello Stretto di Hormuz

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, due alti funzionari iraniani in una conversazione con Reuters hanno sottolineato che questo paese utilizza nuovi metodi per esercitare la gestione nello Stretto di Hormuz e punire le navi in violazione.

Hanno precisato che i nuovi metodi dell'Iran sono in esecuzione da 10 giorni contro le navi in violazione che non seguono le rotte determinate dalla Repubblica Islamica dell'Iran.

Questi funzionari hanno aggiunto che la nuova strategia comprende il cambiamento del tipo di attacchi e della loro intensità. Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno cercando di ridurre il prezzo mondiale del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine di questo paese, ma uno degli obiettivi del cambiamento di strategia dell'Iran è mantenere alto il prezzo del petrolio. Questa decisione è stata presa in piena coordinazione tra i leader del sistema.

Recentemente, il servizio stampa delle forze navali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha annunciato: Una petroliera di tipo navetta con 750.000 barili di petrolio greggio, ignorando gli avvertimenti e gli allarmi delle forze navali del Corpo dei Guardiani, ha tentato di passare attraverso una rotta non autorizzata, che ha colpito una mina marina e ha subito un'esplosione e un violento incendio.