Continuazione delle ripetitive illusioni di Trump sull'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, che parlava a un raduno elettorale nello stato dell'Arizona, per conquistare il favore dei presenti ha ripetuto le sue parole trite e noiose e, per incoraggiare il popolo del suo paese, ha sostenuto: l'Iran non ha più né esercito né marina, e tutte le sue forze sono state annientate.

Trump, per sfuggire al suo pugno sul tavolo dei negoziati e alle sue eccessive richieste, ha ripetuto le sue parole e ha sostenuto: «Non sappiamo con chi [in Iran] abbiamo a che fare ora.»

Ha anche sostenuto in dichiarazioni vili: i leader dell'Iran sono stati uccisi e non è più chiaro chi sia la parte negoziatrice.

Il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto per l'ennesima volta nel corso di questi mesi: ora nessuno vuole diventare presidente dell'Iran.

Trump, senza menzionare le dichiarazioni dei funzionari iraniani sul carattere pacifico del programma nucleare iraniano, ha sostenuto la necessità di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari e ha affermato che si deve agire per garantire che Teheran non ottenga tale arma.

Per legittimare l'attacco all'Iran, ha sostenuto: prima dell'attacco americano alle posizioni iraniane, questo paese era a solo due settimane dall'ottenere l'arma nucleare.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche sostenuto riguardo allo Stretto di Hormuz che gli Stati Uniti avevano preso il controllo completo di questa via d'acqua e ora ne esportano più petrolio rispetto al passato.

Trump, per sfuggire alle sue politiche sbagliate il cui costo è pagato dal popolo del suo paese per il carburante, ha sostenuto: il prezzo della benzina diminuirà non appena finirà la guerra con l'Iran e raggiungerà persino un livello inferiore a quello precedente all'inizio dell'operazione militare.

In un'altra parte delle sue affermazioni si è dedicato all'autopromozione e, criticando i precedenti presidenti degli Stati Uniti, ha sostenuto che avrebbero dovuto mettere prima all'ordine del giorno le misure che lui ora adotta contro l'Iran, ma hanno ancora aspettato.

Il presidente degli Stati Uniti, per giustificare le sue politiche economiche fallimentari nei confronti dell'Iran che hanno portato a una crisi del carburante nel suo paese, ha sostenuto: il costo che il popolo americano sopporta a questo riguardo è molto insignificante e si aspettava che il prezzo dell'energia aumentasse molto di più.

Trump, in un'altra parte delle sue dichiarazioni, con rabbia per la non partecipazione della NATO alla guerra contro l'Iran, allo stesso tempo ha sostenuto che Washington non ha bisogno dell'aiuto di nessuna parte per affrontare l'Iran.

Ha anche descritto le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti come molto importanti e ha detto: queste elezioni potrebbero essere l'elezione più importante che abbiamo mai visto.