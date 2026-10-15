Hegseth: controlliamo Hormuz!; il grido di un manifestante: codardo, non sei un guerriero

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'emittente Al-Jazeera, «Pete Hegseth», ministro della guerra degli Stati Uniti, ripetendo l'affermazione di impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, ha sostenuto che l'azione del suo paese nello Stretto di Hormuz è efficace!
Il ministro della guerra degli Stati Uniti, senza menzionare la natura pacifica del programma nucleare di Teheran, ha sostenuto: è responsabilità del presidente Trump e mia adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'Iran non ottenga armi nucleari!
«Pete Hegseth» poi, con l'obiettivo di propaganda elettorale alla vigilia dello svolgimento delle elezioni di metà mandato del Congresso di questo paese, ha sostenuto: attualmente abbiamo un controllo efficace sullo Stretto di Hormuz!
L'affermazione di «Pete Hegseth», ministro della guerra degli Stati Uniti, riguardo al controllo del suo paese sullo Stretto di Hormuz viene espressa mentre il prezzo del petrolio, a causa delle azioni creatrici di tensione di questo paese e della creazione di insicurezza nello Stretto strategico di Hormuz, ha registrato nuovi record.
D'altra parte, durante il suo discorso, diversi manifestanti, gridando slogan, hanno annunciato l'opposizione del popolo di questo paese alla bellicosità del governo Trump.
Uno dei manifestanti gridava: state uccidendo la nostra famiglia! Non sei un guerriero, sei un codardo!
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