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Lettera dell'Iran al Consiglio di Sicurezza in seguito alle sfacciate minacce di Trump e del regime israeliano

20 ottobre 2026 - 10:47
Codice notizia: 1880436
Source: ABNA24
Lettera dell'Iran al Consiglio di Sicurezza in seguito alle sfacciate minacce di Trump e del regime israeliano

L'ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, in una lettera al Segretario Generale delle Nazioni Unite e al Consiglio di Sicurezza, ha messo in guardia sulle "sfacciate minacce" di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e del regime israeliano.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, "Gholamhossein Darzi", ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica Islamica dell'Iran, in una lettera ad António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, e al Presidente del Consiglio di Sicurezza, ha scritto: queste minacce incessanti, nel quadro delle guerre di aggressione degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran iniziate il 13 giugno 2025 e il 28 febbraio 2026, nonché gli attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture vitali dell'Iran, comportano un serio pericolo di ulteriori violazioni del diritto internazionale con conseguenze umanitarie disastrose e per la pace internazionale, per la regione e la sicurezza.

Il più alto diplomatico della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha avvertito che la responsabilità di questi attacchi ricade sugli Stati Uniti e sul regime israeliano e su chiunque sostenga direttamente o indirettamente la loro azione di aggressione e il loro terrorismo di Stato.

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