Lettera dell'Iran al Consiglio di Sicurezza in seguito alle sfacciate minacce di Trump e del regime israeliano

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, "Gholamhossein Darzi", ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica Islamica dell'Iran, in una lettera ad António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, e al Presidente del Consiglio di Sicurezza, ha scritto: queste minacce incessanti, nel quadro delle guerre di aggressione degli Stati Uniti e del regime israeliano contro l'Iran iniziate il 13 giugno 2025 e il 28 febbraio 2026, nonché gli attacchi deliberati contro i civili e le infrastrutture vitali dell'Iran, comportano un serio pericolo di ulteriori violazioni del diritto internazionale con conseguenze umanitarie disastrose e per la pace internazionale, per la regione e la sicurezza.

Il più alto diplomatico della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite ha avvertito che la responsabilità di questi attacchi ricade sugli Stati Uniti e sul regime israeliano e su chiunque sostenga direttamente o indirettamente la loro azione di aggressione e il loro terrorismo di Stato.