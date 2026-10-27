Comunicato stampa della riunione quadrilaterale sulla sicurezza e la stabilità regionale

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, è stato pubblicato il comunicato stampa della riunione quadrilaterale Iran, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita sulla sicurezza e la stabilità regionale.
Il testo della dichiarazione è il seguente:
La prima riunione dei quattro paesi regionali si è tenuta oggi, 4 Aban 1405, corrispondente al 26 ottobre 2026, a Teheran.
Sua Eccellenza il Signor Mohsen Rezaei, Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale della Repubblica Islamica dell'Iran, ha ospitato questa riunione.
Il Principe Khalid bin Salman, Ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, Sua Eccellenza il Signor Asim Munir, Comandante delle Forze Armate del Pakistan, e Sua Eccellenza il Signor Ibrahim Kalin, Capo del Servizio di Intelligence della Turchia, hanno partecipato a questa riunione.
I partecipanti hanno concordato di continuare il dialogo al fine di rafforzare la cooperazione tra i quattro paesi regionali, anche nel campo della pace e della sicurezza nella regione.
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