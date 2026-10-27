Il generale di divisione Rezaei: la sicurezza in Asia occidentale deve essere endogena

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna, il generale di divisione Mohsen Rezaei in un'intervista televisiva dopo la fine della riunione quadrilaterale Iran, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita sulla sicurezza e la stabilità regionale, ha detto: queste cooperazioni regionali avrebbero dovuto iniziare molto tempo prima, e il viaggio degli alti funzionari di Turchia, Pakistan e Arabia Saudita ha dimostrato che le minacce americane non hanno una grande influenza sui paesi del mondo.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, riferendosi alla resistenza del popolo iraniano e all'autorità delle forze armate durante la terza guerra imposta, ha sottolineato: un'atmosfera nuova e positiva si è formata nella regione e nel dialogo con gli alti funzionari di Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, e i risultati della resistenza del popolo iraniano diventano giorno dopo giorno più evidenti.

Il generale di divisione Mohsen Rezaei ha poi riferito sui risultati di questa riunione e ha detto: gli alti funzionari di Turchia, Pakistan e Arabia Saudita ritenevano che la soluzione dei problemi della regione risieda nell'accompagnamento reciproco di tutti e quattro i paesi; siamo giunti alla conclusione che la sicurezza in Asia occidentale deve essere endogena, qualsiasi ingerenza straniera deve essere impedita, ed è stato sottolineato che il regime sionista deve ritirarsi dal Libano del sud, dalla Siria del sud, da Gaza e dalla Cisgiordania del fiume Giordano e cessare l'aggressione.