Incontro quadrilaterale di Teheran; primo passo verso il rafforzamento della cooperazione regionale in materia di sicurezza

Agenzia di stampa ABNA: L'accordo tra Iran, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita per continuare il dialogo è un segno della volontà di quattro importanti attori regionali di rafforzare le consultazioni politiche e di sicurezza nel contesto dell'aggravarsi delle crisi in Asia occidentale; un processo il cui successo dipende dalla trasformazione della comprensione iniziale in meccanismi di cooperazione pratici

Il primo incontro quadrilaterale tra Iran, Pakistan, Turchia e Arabia Saudita si è tenuto lunedì 4 Aban 1405 a Teheran; un incontro che, nel contesto degli sviluppi della sicurezza regionale e della necessità di rivedere i metodi di gestione delle crisi, può rappresentare il punto di partenza di un nuovo capitolo di consultazioni regionali

L'accoglienza da parte di Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale della Repubblica islamica dell'Iran, del principe Khaled bin Salman, ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, di Asim Munir, comandante delle forze armate del Pakistan, e di Ibrahim Kalin, capo del servizio di intelligence turco, testimonia la concentrazione di questa iniziativa sui importanti livelli di decisione politica, difensiva e di sicurezza. La composizione dei partecipanti mostra inoltre che i dialoghi hanno la capacità di affrontare una serie di questioni strategiche e di sicurezza regionali

Il principale risultato annunciato dell'incontro è l'accordo dei quattro paesi di continuare i dialoghi con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale e multilaterale, anche nel campo della pace e della sicurezza regionale. Sebbene la dichiarazione finale non menzioni un accordo specifico su un meccanismo esecutivo, un'agenda dettagliata o la creazione di un'istituzione di sicurezza comune, l'accordo sulla continuazione delle consultazioni può essere valutato come un primo passo verso la creazione di un canale di comunicazione regolare tra quattro influenti attori regionali

L'importanza di questo processo diventa più chiara se si considerano le divergenze di vedute e le rivalità passate tra alcuni dei paesi partecipanti. L'Iran e l'Arabia Saudita hanno seguito negli ultimi anni il percorso di ripristino delle relazioni e di riduzione delle tensioni, e la partecipazione simultanea di Turchia e Pakistan può ampliare la portata delle consultazioni oltre le relazioni bilaterali e fornire una base per l'esame delle questioni di sicurezza comuni. Tuttavia, la trasformazione di questo potenziale in cooperazione sostenibile richiede la gestione delle divergenze e la definizione di interessi comuni e realizzabili

Da un punto di vista strategico, l'incontro di Teheran è in linea con l'approccio di garantire la sicurezza regionale da parte dei paesi della regione; un approccio che sottolinea il rafforzamento della fiducia reciproca, l'aumento della responsabilità degli attori regionali e la riduzione della dipendenza dagli assetti di sicurezza imposti dall'esterno. In questo quadro, l'esame delle radici dell'insicurezza, dell'occupazione e dell'espansionismo del regime sionista e delle conseguenze dell'aggressione militare degli Stati Uniti e di questo regime contro l'Iran può costituire uno degli assi importanti dei futuri dialoghi; sebbene la dichiarazione pubblicata non fornisca dettagli sui temi discussi durante la riunione

In definitiva, il criterio principale del successo dell'iniziativa di Teheran non sarà semplicemente lo svolgimento dell'incontro, ma la continuazione dei dialoghi e il raggiungimento graduale di accordi pratici nel campo della sicurezza regionale. Se i quattro paesi riusciranno a trasformare la comprensione iniziale in consultazioni regolari, cooperazione nella gestione delle crisi e meccanismi di fiducia, questo incontro potrà diventare un passo efficace verso la formazione di una sicurezza regionale endogena; un percorso la cui realizzazione dipende dalla volontà politica e dal grado di flessibilità delle parti di fronte alle divergenze