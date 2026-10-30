Condoglianze del presidente alla Spagna dopo il tragico incidente ferroviario

Secondo il resoconto dell'agenzia di stampa ABNA, Massoud Pezeshkian, presidente del nostro paese, in un messaggio indirizzato a Pedro Sánchez, premier della Spagna, ha espresso le sue condoglianze al governo e al popolo spagnolo per la morte di numerosi cittadini di questo paese in un incidente ferroviario.

Il presidente, in questo messaggio, esprimendo la sua compassione per l'incidente della collisione di due treni passeggeri, ha chiesto a Dio riposo e misericordia per le vittime e rapida guarigione e salute per i feriti.

Secondo questo resoconto, questo incidente è avvenuto vicino alla stazione di Orda nella provincia di Toledo, a circa 140 chilometri a sud di Madrid, e almeno 68 persone sono morte; 53 feriti sono ancora in cura in ospedale e 56 persone sono state dimesse.