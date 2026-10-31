  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

La guerra e il terrorismo hanno un prezzo; ora tocca a voi pagare

31 ottobre 2026 - 12:34
Codice notizia: 1884717
Source: ABNA24
La guerra e il terrorismo hanno un prezzo; ora tocca a voi pagare

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del paese ha dichiarato in un messaggio indirizzato ai paesi europei: la guerra e il terrorismo hanno un prezzo; ora tocca a voi pagare.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del paese, ha scritto in un messaggio sul suo account su uno dei social network, indirizzato ai paesi europei: proprio ieri, l'Europa era orgogliosa dei loschi affari del regime sionista, ma oggi si lamenta dei miliardi di dollari che la guerra con l'Iran le è costata.

Ha aggiunto: quando applaudivate ai crimini di guerra, non immaginavate nemmeno che le conseguenze avrebbero colpito anche voi? La guerra e il terrorismo hanno un prezzo; ora tocca a voi pagare.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha