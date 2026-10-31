Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del paese, ha scritto in un messaggio sul suo account su uno dei social network, indirizzato ai paesi europei: proprio ieri, l'Europa era orgogliosa dei loschi affari del regime sionista, ma oggi si lamenta dei miliardi di dollari che la guerra con l'Iran le è costata.

Ha aggiunto: quando applaudivate ai crimini di guerra, non immaginavate nemmeno che le conseguenze avrebbero colpito anche voi? La guerra e il terrorismo hanno un prezzo; ora tocca a voi pagare.