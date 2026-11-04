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Il generale di divisione Rezaei: La risposta dell'America alle richieste dell'Iran non è stata convincente

4 novembre 2026 - 12:02
Codice notizia: 1886494
Source: ABNA24
Il generale di divisione Rezaei: La risposta dell'America alle richieste dell'Iran non è stata convincente

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha dichiarato: La risposta dell'America ai diritti e alle richieste dell'Iran non è stata convincente, e devono rispondere in modo completo e chiaro alle sette condizioni dell'Iran e attuarle.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il generale di divisione Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, in un post pubblicato su uno dei social network ha scritto: La risposta dell'America ai diritti e alle richieste dell'Iran non è stata convincente.

Ha aggiunto: Gli americani devono rispondere in modo completo e chiaro alle sette condizioni dell'Iran e attuarle.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha sottolineato: Solo in caso di completa realizzazione di queste condizioni lo Stretto di Hormuz sarà riaperto.

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