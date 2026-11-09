Motekefkerazad: Democratici e repubblicani non hanno differenze nell'ostilità verso l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Ruhollah Motekefkerazad domenica in un'intervista, riferendosi alla storia dei negoziati tra Iran e America all'ombra della minaccia militare, ha dichiarato: Washington in passato cercava di portare avanti i negoziati con la minaccia militare, ma ora, imponendo la guerra, ha praticamente reso inutile la via del negoziato. Nelle condizioni attuali anche il tabù della guerra con l'America è infranto, e non c'è più timore di questo confronto.

Il rappresentante del popolo di Tabriz, Azarshahr e Osku nel Consiglio consultivo islamico, riferendosi alla sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di metà mandato del Congresso americano, ha dichiarato: Il presidente americano che parlava della distruzione della civiltà iraniana non è riuscito nemmeno a preservare la posizione del suo partito nel Congresso e nel Senato. La resistenza del popolo iraniano ha fatto sì che Trump subisse una sconfitta anche sul terreno della politica interna.

Egli, dichiarando che l'approccio di entrambi i principali partiti americani verso l'Iran è ostile, ha aggiunto: Democratici e repubblicani cercano entrambi la caduta del sistema della Repubblica islamica e la distruzione della civiltà iraniana, e la loro differenza si limita solo al metodo e agli strumenti utilizzati su questa strada.

Il membro della commissione energia del Consiglio consultivo islamico, riferendosi alla storia del confronto americano con l'Iran dal colpo di stato del 28 Mordad 1332 fino ad oggi, ha dichiarato: L'ostilità di Washington verso il popolo iraniano è iniziata con il sostegno di questo paese al regime Pahlavi e dopo la vittoria della Rivoluzione islamica è continuata con varie misure, tra cui l'imposizione della guerra di otto anni, della guerra di dodici giorni e della guerra del Ramadan, nonché l'imposizione di sanzioni economiche, tra cui le sanzioni CATSA e vaste sanzioni economiche.

Motekefkerazad ha sottolineato: Se durante la presidenza di Trump la guerra è stata imposta all'Iran, durante il periodo dei democratici sono state applicate le sanzioni più dure contro il popolo iraniano; quindi non si deve pensare che l'approccio dei democratici verso l'Iran sia più mite o meno costoso di quello dei repubblicani.

Egli, riferendosi all'esperienza dei negoziati dell'Iran con i governi democratici americani, ha dichiarato: Le sconfitte che abbiamo subito dalla politica apparentemente morbida e diplomatica dell'America non sono state inferiori ai colpi causati dall'approccio militare e aperto di questo paese. I preparativi dell'attacco militare americano nel periodo Trump sono stati inoltre forniti nel corso dei negoziati e degli accordi dell'Iran con i presidenti democratici di questo paese.

Il membro del consiglio di presidenza del Consiglio consultivo islamico, in conclusione, criticando la visione di coloro che ritengono possibili negoziati e compromessi con i democratici americani, ha dichiarato: Una tale concezione è sbagliata, e le dichiarazioni in questo ambito non devono scuotere la volontà del popolo iraniano.