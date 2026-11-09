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Un analista iracheno: La cooperazione intelligence con l'America comporta molti pericoli

9 novembre 2026 - 11:31
Codice notizia: 1888392
Source: ABNA24
Un analista iracheno: La cooperazione intelligence con l'America comporta molti pericoli

Un analista iracheno delle questioni di sicurezza ha messo in guardia sui pericoli della cooperazione intelligence con l'America.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Sadeq Abdullah, esperto di questioni di sicurezza in Iraq, ha sottolineato che i gruppi di resistenza in questo paese costituiscono un pilastro importante del rafforzamento della stabilità interna. Questi gruppi hanno svolto un ruolo importante, in particolare dopo gli eventi del 2014 e il grande complotto contro l'Iraq volto a consegnare il paese a gruppi terroristici in coordinamento con l'America.

Ha aggiunto: Bisogna trattare questi gruppi come organizzazioni e istituzioni nazionali, lontano dai dettami stranieri, in particolare dalle richieste dell'America.

Sadeq Abdullah ha precisato: La cooperazione intelligence con l'America comporta molti pericoli, tanto più che questo paese ha dimostrato di trattare la questione della sicurezza sulla base dei propri interessi e di quelli del regime israeliano, lontano dagli interessi delle altre nazioni.

Ha dichiarato: Bisogna essere vigili nei confronti di qualsiasi movimento contro i leader della resistenza e i gruppi islamici in Iraq con il pretesto di monopolizzare le armi. Questo processo deve procedere interamente all'interno del paese e sulla base di una visione nazionale, lontano dalle istruzioni americane.

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