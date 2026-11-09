Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, Sadeq Abdullah, esperto di questioni di sicurezza in Iraq, ha sottolineato che i gruppi di resistenza in questo paese costituiscono un pilastro importante del rafforzamento della stabilità interna. Questi gruppi hanno svolto un ruolo importante, in particolare dopo gli eventi del 2014 e il grande complotto contro l'Iraq volto a consegnare il paese a gruppi terroristici in coordinamento con l'America.

Ha aggiunto: Bisogna trattare questi gruppi come organizzazioni e istituzioni nazionali, lontano dai dettami stranieri, in particolare dalle richieste dell'America.

Sadeq Abdullah ha precisato: La cooperazione intelligence con l'America comporta molti pericoli, tanto più che questo paese ha dimostrato di trattare la questione della sicurezza sulla base dei propri interessi e di quelli del regime israeliano, lontano dagli interessi delle altre nazioni.

Ha dichiarato: Bisogna essere vigili nei confronti di qualsiasi movimento contro i leader della resistenza e i gruppi islamici in Iraq con il pretesto di monopolizzare le armi. Questo processo deve procedere interamente all'interno del paese e sulla base di una visione nazionale, lontano dalle istruzioni americane.