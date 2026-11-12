Secondo l'agenzia di stampa Abna, il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, ha scritto sul suo account in uno dei social network: Se l'America scatena un'altra guerra contro l'Iran, tutte le basi militari coinvolte in questa aggressione, dall'Asia occidentale all'Europa, saranno l'obiettivo legittimo degli attacchi letali dell'Iran.

Ha continuato: Non ci sarà né distanza sicura né rifugio sicuro per gli aggressori, e nessuna immunità rimarrà per le basi aggressive.