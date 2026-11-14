Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, il testo del comunicato del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica è il seguente:

Popolo eroico e grandioso dell'Iran islamico, la vostra epopea storica di otto mesi di resistenza contro l'oppressione e l'arroganza delle potenze mondiali ha risvegliato le nazioni e ha portato i giovani di molti paesi sul campo.

I vostri figli onorevoli sul campo di battaglia, inoltre, confidando nel Dio onnipotente e incoraggiati da questo sostegno infinito del popolo, continuano a creare gloria.

I combattenti della forza aerospaziale delle Guardie un'ora fa, in risposta all'aggressione aerea del nemico contro un pilone delle telecomunicazioni a Sirik, hanno colpito e distrutto il radar di allerta precoce americano sull'isola del Bahrain.

Questo è un serio avvertimento al nemico di porre fine alle provocazioni aeree e al contrabbando di petrolio nello Stretto di Hormuz. In caso di ripetizione di violazioni e aggressioni, la forza aerospaziale delle Guardie è in piena preparazione per affrontare senza confini.

Le aziende in violazione che si lasceranno ingannare dal nemico aggressore affronteranno punizioni più severe.