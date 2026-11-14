Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche dell'esercito ha annunciato: alcune ore fa, un drone « MQ1 » del nemico aggressore americano è stato colpito e distrutto grazie all'intercettazione e al tiro riusciti del nuovo sistema di difesa aerea della marina dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, sotto la rete unificata del comando congiunto della difesa aerea del paese, nella regione di Kuhestak (costa di Sirik).

Non esiteremo un istante nella custodia e nella difesa dell'integrità territoriale, dei confini marittimi e degli interessi della Repubblica Islamica dell'Iran.