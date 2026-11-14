Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Al-Manar, Hezbollah del Libano in una dichiarazione ha annunciato: in una situazione in cui l'imperialismo americano dominante e Israele criminale aggrediscono la Palestina, l'Iran, il Libano e altri paesi della regione, togliendo loro sicurezza e stabilità e cercando di disegnare un progetto israeliano per la regione, gli sforzi per affrontare questa aggressione, rafforzare la solidarietà e la cooperazione tra i paesi della regione e l'unità di ogni stato con il suo popolo di fronte ai pericoli imminenti devono essere concentrati.

Nella continuazione della dichiarazione di Hezbollah si legge: in una tale situazione, vediamo che il governo del Bahrain non tollera nemmeno la protesta del suo popolo o di parti della sua società contro le sue politiche di dipendenza e capitolazione; politiche che all'interno e nelle relazioni estere vengono perseguite contro la volontà del popolo e al prezzo del calpestamento dei suoi interessi.

Hezbollah ha sottolineato: questa situazione richiede che noi e le nazioni dell'umma ci alziamo equamente a sostegno del popolo del Bahrain e alziamo la nostra voce per rivelare la loro oppressione; un popolo le cui proteste pacifiche il governo reprime in vari modi. Il loro grido esprime l'opposizione alla trasformazione del Bahrain in una base per l'aggressione al servizio degli Stati Uniti e del regime sionista e in un terreno per la continuazione dell'oppressione.

Questa dichiarazione aggiunge: trattamenti arbitrari e arresti politici contro studiosi, élite e popolo del Bahrain, nonché deportazione forzata, privazione della cittadinanza ed emissione di condanne a morte e detenzione per centinaia di studiosi e cittadini, sono manifestazioni di dispotismo che dal punto di vista umanitario e politico sono inaccettabili e condannabili. Queste azioni creano la base per una preoccupazione permanente e non servono nulla se non gli interessi dei nemici.

Hezbollah in conclusione ha annunciato: il nostro popolo in Libano, che resiste all'occupazione israeliana, condanna l'oppressione politica contro il popolo fratello del Bahrain e chiede una revisione del modo di trattarli; nella speranza che in Bahrain si stabiliscano sicurezza, stabilità e concordia interna che garantiscano queste due.