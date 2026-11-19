Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Affari Esteri del nostro paese, in un'intervista televisiva illustrando la sua visita in Oman, ha aggiunto: ho avuto una visita molto buona a Mascate. Durante questa visita, ho tenuto un incontro fruttuoso con la mia controparte omanita e anche un incontro importante con il sultano dell'Oman.

Ha aggiunto: oltre ai consueti colloqui sulle relazioni bilaterali, abbiamo discusso ed esaminato gli sviluppi regionali, inclusa l'aggressione americana e gli sforzi per prevenire la riaccensione della guerra.

Araghchi ha sottolineato: le nostre opinioni su queste questioni sono vicine a quelle dei nostri amici omaniti.

Il ministro degli Affari Esteri ha dichiarato: abbiamo anche scambiato opinioni sul ruolo diplomatico dell'Oman. L'Oman è stato il primo paese a partecipare a questi sforzi diplomatici e siamo grati a questo paese per questo.

Araghchi ha continuato: l'Oman ha sempre svolto un ruolo positivo nella diplomazia regionale e nella risoluzione dei conflitti e continua a svolgere questo ruolo. Crediamo che questi sforzi debbano continuare.

Ha dichiarato: abbiamo anche avuto un dialogo costruttivo sulla creazione di un nuovo quadro di sicurezza regionale indipendente, e in tutta la regione si sta rafforzando sempre più l'opinione che la sicurezza debba essere garantita dall'interno della regione stessa e senza intervento straniero.

Araghchi ha continuato: abbiamo anche tenuto una riunione trilaterale con il ministro degli Affari Esteri dell'Uzbekistan. Considerando che l'Uzbekistan si trova in Asia centrale e l'Oman nel Golfo Persico, e l'Iran è l'anello di congiunzione tra queste due regioni, abbiamo discusso di transito e connettività.