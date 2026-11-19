Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Gholamhossein Hosseininia mercoledì nella riunione del Consiglio di amministrazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro a Ginevra, facendo riferimento al crimine della scuola "Shajarat Tayyiba" di Minab e all'uccisione di quasi 400 bambini durante la recente aggressione militare contro l'Iran, ha chiesto un'attenzione speciale di questa organizzazione alla situazione dei bambini colpiti dai conflitti armati.

Parlando durante l'esame del tema di follow-up della sesta conferenza mondiale sull'eliminazione del lavoro minorile, ha dichiarato: la comunità internazionale si è riunita per combattere il lavoro minorile affinché ogni bambino possa, invece di lavorare, essere presente in classe.

Il rappresentante dell'Iran ha aggiunto: "Oggi vi chiedo di riflettere sui bambini che erano esattamente dove dovevano essere, dietro il banco di scuola e nel godimento del diritto all'istruzione."

Hosseininia, osservando che alcune vittime del crimine di Minab avevano solo sette anni, ha detto: "Questa è un'età in cui il bambino disegna ancora case con un sole splendente sopra e la sua semplice convinzione è che gli adulti del mondo lo proteggeranno."

Ha anche menzionato l'uccisione di bambini nell'attacco a una palestra nella città di Lamerd e ha aggiunto che, secondo le statistiche ufficiali, quasi 400 bambini hanno perso la vita durante la recente aggressione illegale contro l'Iran.

Il rappresentante della Repubblica Islamica dell'Iran, proseguendo, facendo riferimento alla situazione catastrofica dei bambini nella Striscia di Gaza, ha dichiarato che, secondo le statistiche delle autorità sanitarie di questa regione e i rapporti delle Nazioni Unite, negli ultimi tre anni più di 20.000 bambini sono stati uccisi a Gaza.

Ha sottolineato che queste cifre non sono semplici statistiche, ma esprimono vite abbreviate, futuri perduti e famiglie che piangono i propri cari.