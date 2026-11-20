Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato: se il nemico attuerà la sua minaccia di bombardare il porto yemenita di Hodeidah, il porto di Gedda e tutti i porti del nemico saudita sulla costa del Mar Rosso saranno obiettivi degli attacchi delle nostre forze armate.

Ha aggiunto: avvertiamo i dipendenti e i lavoratori nel porto di Gedda e in tutti i porti del nemico saudita e nei porti vicini di lasciare immediatamente quei luoghi e di starne lontani. Chiediamo a tutte le compagnie di navigazione di ritirare immediatamente le proprie navi dai porti del nemico saudita.

Va notato che pochi minuti fa la coalizione saudita, pubblicando una mappa, ha chiesto ai civili di lasciare il porto di Hodeidah per salvare la propria vita.

Ha inoltre annunciato in un altro avvertimento: le forze armate yemenite avvertono tutte le compagnie aeree che lo spazio aereo saudita, ad eccezione del cielo della Mecca e di Medina, non è sicuro perché nelle prossime ore sarà obiettivo delle nostre operazioni.