Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando l'emittente Al-Jazeera, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in un'intervista con l'emittente Fox News, nuovamente con l'obiettivo di mettersi in mostra e tentare di salvarsi dai suoi ripetuti fallimenti dentro e fuori il suo paese, ha affermato: raggiungerò un accordo duraturo che garantirà che l'Iran non ottenga armi nucleari. Intendo concludere un accordo permanente con l'Iran.

Il presidente degli Stati Uniti, ritirandosi manifestamente dagli slogan illusori precedenti dei membri del suo gabinetto, ha affermato: non mi sono preoccupato molto di un cambio di regime in Iran; abbiamo avuto a che fare con tre periodi di leadership successivi, il che di per sé costituisce un cambiamento fondamentale nella governance!

Donald Trump ha poi tentato di sfuggire così al peso delle sue responsabilità internazionali nella violazione degli accordi, dal JCPOA al memorandum di Islamabad: l'attuale leadership dell'Iran è forse più razionale, ma lavorare con loro è difficile; firmano un accordo, ma il giorno stesso dopo lo violano!

Lui il cui comportamento ha causato la pesante sconfitta del Partito repubblicano alle elezioni di midterm del Congresso americano, ha affermato: esiste la possibilità che possiamo ottenere risultati migliori rispetto a quando avevamo con i repubblicani una maggioranza molto esigua. I democratici nel campo dell'assistenza sanitaria hanno sia punti positivi che negativi. C'è la possibilità che possiamo raggiungere un eccellente sistema sanitario e molti altri risultati! ... Stephen Miller (capo di gabinetto della Casa Bianca) è una persona molto buona e penso che Hakeem Jeffries (candidato dei democratici alla presidenza della Camera dei rappresentanti americana) lo capirà. Non vedo l'ora di collaborare con Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries è una persona intelligente e razionale. Lo stesso vale per Chuck Schumer (leader dei democratici al Senato).