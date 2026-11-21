Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando il Financial Times, la diminuzione del flusso di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz mostra che le recenti tensioni hanno influenzato le esportazioni di petrolio lungo questa rotta.

Jorge Leon, capo del dipartimento di analisi geopolitica dell'istituto di ricerca Rystad Energy, ha affermato che in media ogni giorno vengono effettuati da uno a un attacco e mezzo contro navi e molti di questi attacchi non vengono riportati dai media.

Ha avvertito che se questa tendenza continuerà, si creeranno seri problemi nell'accesso alle petroliere e ciò potrebbe assumere dimensioni più ampie nei prossimi due o tre mesi.

Uno dei dirigenti del settore delle petroliere ha anche spiegato che le navi danneggiate per uscire dalla regione devono essere riparate; un processo che richiede lo scarico del carico, la pulizia delle cisterne e la predisposizione di strutture di riparazione.

Secondo lui, la riparazione di danni lievi potrebbe richiedere meno di una settimana, ma i danni al ponte di comando o alla sala macchine della nave possono prolungare notevolmente questo processo.