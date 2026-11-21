Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa ABNA citando Saba, i caccia sauditi hanno effettuato un attacco contro Abs nella provincia di Hajjah nel nord-ovest dello Yemen.

Inoltre, il nemico saudita oggi ha effettuato attacchi missilistici contro il distretto di Haidan nella provincia di Saada. Una fonte locale ha detto che il nemico saudita ha preso di mira i villaggi di confine nel distretto di Haidan con missili.

I caccia della coalizione guidata dall'Arabia Saudita oggi hanno effettuato due attacchi aerei contro la rete di telecomunicazioni nei distretti di Qatab e Al-Baqa nella provincia di Saada. I caccia della coalizione hanno preso di mira la rete di telecomunicazioni nella zona di Marar di questo distretto con due attacchi aerei.

Inoltre, i caccia della coalizione guidata dall'Arabia Saudita oggi hanno ripreso i loro attacchi aerei contro una rete di telecomunicazioni a Jabal al-Shawar, distretto di Al-Mawasit, provincia di Taiz. Una fonte locale ha detto che la coalizione ha effettuato il suo terzo attacco aereo contro questa rete e l'ha completamente distrutta. In precedenza oggi, due attacchi aerei avevano preso di mira questa rete e danneggiato una parte di essa.